انت الان تتابع خبر العراق والأمم المتحدة يبحثان أوضاع النازحين ومعوقات عودتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، في قصر بغداد، إذ جرى خلال اللقاء، الذي حضرته وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، بحث أوضاع النازحين في عموم البلاد وأهم المشاكل التي تعيق عودتهم إلى مدنهم ومنازلهم وتنفيذ اتفاقية سنجار".وأكّد رئيس الجمهورية "ضرورة البدء بالعمل وتركيز الجهود على التنفيذ من أجل إعادة جميع النازحين إلى مدنهم ومنازلهم وبما يؤمّن العيش الكريم الحر والآمن والمستقر، وشدد فخامته على عدم جواز بقاء أي لاجئ في المخيمات".

وتحدث الرئيس، عن "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العراقية ذات العلاقة، بضمنها وزارة الهجرة والمهجرين، وبين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على كافة الصعد، معرباً عن استعداده للمساعدة في هذا الشأن لتذليل جميع المعوقات، مؤكداً أن على الجميع دعم هذه الجهود".



واستمع رئيس الجمهورية "لإيجاز قدمه أعضاء الوفد حول عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، والخطط الموضوعة مع الجانب العراقي في حسم المشاكل التي تواجه النازحين وضمان عودتهم إلى منازلهم".