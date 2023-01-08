انت الان تتابع خبر آل ثاني يشيد بخليجي البصرة: الافتتاح مبهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آل ثاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يتقدمَ بخالص الشُكر والتقدير للحكومةِ العراقيّة برئاسةِ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وللشعب العراقي، و أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، و أسعد العيداني، محافظ البصرة، و عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25، على حفاوةِ الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الجُهود التي بذلت من الجميع لتنظيم خليجي 25 في البصرة".وأشادَ آل ثاني "ببطولةِ خليجي 25 في البصرة، وبحفلِ الافتتاح المُبهر الذي شاهدناه في ملعبِ البصرة الدولي، وما تضمنه من فقراتٍ تاريخيّةٍ وفنيةٍ رائعةٍ، مُشيداً أيضاً بالجوانب التنظيميّة التي قامت بها اللجنةُ المنظمة للبطولة، والاتحاد العراقي لكرة القدم، في التحضير والإعداد لهذه البطولةِ من الجوانب كافة".

وأكدَ: "نحن على درايةٍ بأن البطولات كافة في العالم توجد فيها سلبياتٌ وإيجابياتٌ، ولكن دائماً ما يتم تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للسلبيات من أجل عدم تكرارها، ونحن نتمنى من الجميع عدم الالتفات إلى السلبيات ومحاولة تفاديها لدعم الاتحاد العراقيّ لكرة القدم".



وأضاف: "إن البداية الفنيّة كانت متوسطةَ المستوى، ولم تصل إلى المُستوى المطلوب، وهذا أمرٌ طبيعي مع بدايةِ كل بطولة، ونتمنى في الجولاتِ القادمة أن يكون المستوى الفنيّ أعلى من قبل المنتخبات الخليجيّة كافة".

وأشادَ رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرةِ القدم "بالجماهير العراقيّة والتي نعتبرها الداعمَ الرئيسي للبطولة والتي حرصت على حُضور المباريات كافة سواءً التي أقيمت في ملعبِ البصرة أو ملعب الميناء، وهذا دليلٌ على عشق الجماهير العراقيّة للعبةِ كُرةِ القدم".

وأتم: "إن هناك مؤتمراً عاماً سيعقد بتاريخ 13 يناير / كانون الثاني 2023 للتشاور مع رؤساء الاتحادات الخليجيّةِ الثمانية في السُبل التي تؤدي إلى تطوير عملِ الاتحاد الخليجي والكرة الخليجيّة بشكلٍ عام بإذن الله".

