شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب بتطبيق التسعيرة الاسترشادية مع مراعاة هامش ربح عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مقترحا تطبيق التسعيرة الاسترشادية لكل منتج، وتدوين السعر النهائي على السلع قبل طرحها بالأسواق مع مراعاة وجود هامش ربح عادل.

وقال "الجندي"، إن كتابة السعر على السلع سيساهم في مواجهة محاولات التلاعب التي يقوم بها التجار أو سلاسل المحال الكبرى، مضيفا أنه من الضروري أيضا أن تقوم الهيئات الحكومية ممثلة في مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بدورها في الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات المفاجئة لمتابعة مدى التزام المحال بالقرارات الصادرة بشأن التسعير والتصدي للممارسات الاحتكارية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع في إطلاق معارض "أهلا رمضان"، لتنتشر في جميع محافظات مصر، للتصدي إلى محاولات الاستغلال التي يمارسها التجار، من خلال المبالغة في رفع أسعار السلع، بالإضافة إلى التوسع في منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان لتوفير السلع بأسعار عادلة تناسب قدرة محدودى الدخل.

وطالب "الجندي"، بالعمل على تشجيع المنتج المحلى لدعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير بدائل للمنتج المستورد بجودة جيدة وسعر معقول، مؤكدا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد ومن ثم التصدي لعجز الموازنة العامة للدولة وتوفير العملة الصعبة، مشددا على ضرورة إطلاق حملة قومية لتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين ودعم قيم التكافل بين المواطنين.