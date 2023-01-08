قمر صناعي امريكي سيرتطم بالأرض خلال ساعات

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت "ناسا" في بيان لها، أن "احتمال أن يلحق حطام "قمر ميزانية إشعاع الأرض" أو "إربس" اختصارا، ضررا بأي شخص على الأرض "منخفض للغاية".

وتم إطلاق قمر "إربس" في 5 تشرين الأول من العام 1984 على متن مكوك الفضاء "تشالنجر".



استمر طوال فترة وجوده في الفضاء لمدة 38 عاما، في جمع قياسات طبقة الأوزون والغلاف الجوي حتى عام 2005.

حمل 3 أدوات، اثنان لقياس ميزانية الطاقة الإشعاعية للأرض، وواحد لقياس مكونات الستراتوسفير، بما في ذلك الأوزون.

استخدم العلماء هذه البيانات لدراسة كيفية امتصاص الأرض وإشعاعها للطاقة الشمسية.

يبلغ وزن القمر الاصطناعي "إربس" حوالي 5400 رطل (2450 كيلوغراما).

معظم أجزائه ستحترق عند إعادة الدخول (للغلاف الجوي)، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.



احتمال الإصابة من الحطام المتساقط قدرتها ناسا بنحو 1 في 9400.