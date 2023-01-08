انت الان تتابع خبر ديوكوفيتش يحرز لقب أديلايد الأسترالية للتنس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدا أن ديوكوفيتش تخلص من الآلام التي تعرض لها في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى في قبل النهائي أمام دانييل ميدفيديف إذ تحرك بحرية في الملعب.

ورغم أن كوردا وضعه تحت الضغط، فإن ديوكوفيتش انتفض في الوقت المناسب ليحرم اللاعب الأمريكي من الفوز.



وكسر كوردا إرسال منافسه ليتقدم 5-4 وكان على بعد نقطة واحدة من حسم المجموعة الأولى على الإرسال، لكن ديوكوفيتش نجح في رد الكسر بعدما قلب تأخره 40-صفر في الشوط العاشر ليدفع بالمجموعة إلى شوط فاصل.

ونجح كوردا في الفوز بالمجموعة الأولى مستغلا الفرصة السابعة التي سنحت له.

وفي المجموعة الثانية وعلى غير العادة، واجه ديوكوفيتش صعوبة في رد إرسال كوردا ما سمح لمنافسه بالسيطرة على التبادلات.

ولكن بدعم من الجمهور، رفع ديوكوفيتش مستواه وأنقذ نقطة لخسارة المباراة قبل أن يفرض شوطا فاصلا نجح في الفوز به. وتقدم ديوكوفيتش 5-4 في المجموعة الثالثة وحسم الفوز بكسر إرسال كوردا الذي ارتكب خطأ مزدوجا أعقبه بخطأين تحت الضغط.



ويسعى ديوكوفيتش لتعزيز رقمه القياسي بلقب عاشر في أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 من الشهر الجاري ليعادل الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى المسجل باسم منافسه رافائيل نادال برصيد 22 لقبا.