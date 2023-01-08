شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تناقش اقتراحا بإضافة جهاز قياس السكر للأطفال للتأمين الصحى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين غدا الإثنين، تناقش فى الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، بشأن "إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضحة الأنسولين، إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر".

كما تستكمل خلال اجتماعها الثاني مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين الإطناوى بشأن "انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل نظراً لجاهزية المحافظة"، بحضو ممثلي الحكومة.

جدير بالذكر أن الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، استقبل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة. وشارك في اللقاء الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

وخلال اللقاء؛ حرص رئيس هيئة الدواء المصرية على الترحيب بأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً لأهمية التكامل المؤسسي والتعاون المستمر في سبيل خدمة المواطن المصري، مثمناً جهود مجلس الشيوخ في تقديم مختلف أوجه الدعم للأجهزة التنفيذية بالدولة المصرية.

وتفقد النواب منشآت الهيئة، وخاصة المعامل الرقابية، ووحدات العمل، وقاعات التدريب والاجتماعات؛ حيث تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمعامل الرقابية، وكذلك مركز التطوير المهني المستمر، كما تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر الهيئة بالمنصورية.

وأثنى أعضاء الشيوخ على المستوى المتميز لمعامل هيئة الدواء المصرية، وخاصة في ضوء حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وتوسعها في الحصول على الاعتمادات الدولية الهامة.

وأشاد وفد الشيوخ بدور الهيئة في ضبط الرقابة على سوق الدواء المصري، وتطور البنية التحتية بالهيئة، وخصوصا التطور الكبير الذي شهدته المعامل الرقابية؛ بما يساهم في إحكام الرقابة على السوق الدوائي المصري.

وأكد رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ دعمهم الكامل للهيئة في سعيها لتدعيم كوادرها وتوفير مقرات مناسبة على مستوي الجمهورية.

تناول النقاش كذلك فرص وتحديات صناعة الدواء، ورؤية الهيئة في ضوء توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتعميق توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال والتعاون المثمر مع البرلمان، خاصة في ظل مجهودات الهيئة نحو ضبط وإحكام الرقابة الفاعلة على السوق الدوائي المصري.