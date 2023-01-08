شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يوزع هدايا الرئيس السيسي على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع حزب مستقبل وطن، هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل الأهالي والأطفال، هدية الرئيس السيسي بترحاب شديد، واتسمت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد الجديد بالفرحة العارمة، متوجهين بالشكر للقيادة السياسية على الهدية.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالهدايا وتوجيه الشكر للرئيس، قائلين: "كل سنة وحضرتك طيب وشكرا يا ريس"، فيما قال طفل آخر: "بنشكرك الرئيس"، وقال أحد الأطفال: "بحبك قوى بجد وبشكرك على الهدية الجميلة دي".