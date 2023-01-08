انت الان تتابع خبر البنك المركزي يخاطب الوزارات بشأن مبيعات الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "نظرا لانطلاق المنصة الالكترونية للتحويلات الخارجية مطلع العام الحالي، يرحب البنك المركزي العراقي بتلبية طلباتكم لتمويل التزاماتكم وتعاملاتكم وعقودكم مع الخارج بالعملة الأجنبية وبالسعر الرسمي".وأضاف: "راجين ارسال طلباتكم الى المصارف المفتوحة حساباتكم لديها لاتخاذ ما يلزم وفق السياقات المعتمدة".