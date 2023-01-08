انت الان تتابع خبر السوداني: العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع الجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "حضر، اليوم الأحد، حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى/ مصنع الأبطال الدورة 111، الذي أقيم في مقر الكلية بالرستمية".

وبحسب البيان، قال السوداني، "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها الساند وتمرّ هذه الذكرى، ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها جيشنا الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة".

وأضاف، "مرّ جيشنا العراقي بتحدّيات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، وتآمرت الدكتاتورية بالضّد منه، والإساءة لتاريخه المشرّف واختار جيشنا الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة وودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة".

وتابع، "واصل جيشنا مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد"، مردفا، "سجلت قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ".

وذكر السوداني، "حقٌّ أن نستذكر دماء الشهداء، شيبًا وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت، في لحظة تاريخية فارقة، صنعت المستقبل، واستجابت لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام السيد السيستاني، والتي حفظت للوطن مقدّساته ومواطنيه بكل تنوّعهم".

ولفت الى ان "العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم، ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً".

وأردف، "نحتفل اليوم بتخرّج الدورة 111 في الكلية العسكرية الأولى مصنع الابطال، لتتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش، نحتفل والعراق مُعافى بكم، ومازالت المسؤولية كبيرة في البناء والاعمار".

وأكمل رئيس مجلس الوزراء، "أولينا في البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشنا، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية".

وأكد السوداني، "على أهمية التلاحم بين قواتنا المسلّحة والمواطنين".

واختتم بالقول، "أتقدم الى أبناء شعبنا والى أبطال الجيش العراقي، قادة وضبّاطا ومراتب بالتهنئة، بمناسبة ذكرى تأسيس جيشنا، وأقف وقفة إجلال عرفاناً لشهدائنا الأبرار".