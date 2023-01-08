انت الان تتابع خبر رشيد والحكيم يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار الموازنة وإنجاز المشاريع الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بخصوص المستجدات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة لتمكينها من تطبيق البرنامج الوزاري الذي يهدف إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطن".



وبحسب البيان، "تم التأكيد على أهمية الاستعجال في إقرار الموازنة للإسراع في انجاز المشاريع التي ستساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للبلد".

وتحدث رئيس الجمهورية، عن "زيارته إلى محافظة نينوى واطلاعه على أوضاعها واحتياجاتها والسبل الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل أبنائها وتوفير العيش الكريم لهم".

