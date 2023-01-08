انت الان تتابع خبر العراق خارج القائمة.. استطلاع دولي يرصد دولا يعيش فيها الناس "بسلام" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ففي عام 2023، قرر 17 في المئة من الناس أن يكونوا "سعداء"، وفقا لاستطلاع YouGov، وهي شركة دولية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق ومقرها في المملكة المتحدة، على عينة من ألف شخص بالغ.

ونحو 12 في المئة مصممون على تحسين صحتهم العقلية و11 في المئة يريدون التركيز على "الأمور الروحية"، حسب الدراسة.



إلا أن أهداف الأشخاص بالوصول إلى الاستقرار الروحي والعقلي وإيجاد السلام، غالبا ما تصطدم بالمجتمعات التي يسكنون فيها.

لذلك ركز استطلاع أجرته مؤخرا، غالوب، وهي شركة تحليلات واستشارات أميركية تتخذُ من واشنطن مقرا لها، على البلدان التي يقول فيها الناس إنهم "دائما في سلام".

وحلت في المركز الأول نيكاراغوا. وذكرت سي أن بي سي أنه ردا على سؤال: "كم مرة تشعر بالسلام مع أفكارك ومشاعرك؟" قال 73 في المئة من المستجيبين في نيكاراغوا "دائما".



وهذا يعني أن من شملهم الاستطلاع لديهم مشاعر إيجابية حول مستويات معيشتهم، وحرياتهم الشخصية، وحياتهم الاجتماعية.

وفي المرتبات المتدنية جاءت تركيا ودول أخرى، حيث جاوب المستطلعون أنهم نادرا ما يشعرون بسلام.

ومن بين الدول العشر الأولى التي رد الناس فيها أنهم يشعرون بالسلام دائما، سبعة منهم في أميركا اللاتينية.

والدول العشر الأولى جاءت على الشكل الآتي:

1 نيكاراغوا

2 أوزبكستان

3 السلفادور

4 بنما

5 هندوراس

6 باراغواي

7 جمهورية الدومينيكان

8 أوروغواي

9 جنوب أفريقيا

10 إسبانيا

11 الإمارات

12 كولومبيا

13 السنغال

14 المكسيك

وحسب دراسة غالوب، في أوزبكستان، قال 72 في المئة من الناس إنهم يشعرون دائما بالسلام، وفي السلفادور رد 71 في المئة بالأمر عينه.

وكانت الخيارات المتاحة أمام المستجوبين المستجيبين للتعبير عن شعورهم بالسلام مع أفكارهم ومشاعرهم "غالبا" أو "نادرا" أو "أبدا".

بالنسبة إلى خانة "غالبا"، تقول غالوب إن في 27 دولة، يرد غالبية الناس أنهم يشعرون بالسلام مع أفكارهم ومشاعرهم بانتظام. وتتصدر البلدان الاسكندنافية وغيرها من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والتي عادة ما تتصدر قائمة البلدان "الأسعد" في العالم استنادا إلى تقييمات الحياة الخاصة بها أيضا قائمة البلدان التي تعيش فيها أكبر نسبة من السكان في سلام. يشير ذلك إلى أنه من المهم النظر إلى الرفاهية بطرق متعددة، لأن المعيار الواحد لا يصف الصورة الكاملة.

وعلى صعيد ترتب البلدان، التي جاء فيها العدد الأكبر من الأصوات لصالح جواب "غالبا" على سؤال: " كم مرة تشعر بالسلام مع أفكارك ومشاعرك؟".

1 السويد

2 أيسلندا

3 هولندا

4 النرويج

5 فنلندا

6 الدنمارك

7 نيوزيلندا

8 أستراليا

9 ألمانيا

10 كندا

وعلى صعيد خانة "أبدا"، جوابا على سؤال: "كم مرة تشعر بالسلام مع أفكارك ومشاعرك؟"، جاءت البلدان وفق الترتيب الآتي:

1 زيمبابوي

2 تركيا

3 مالاوي

4 سيراليون

5 الكونغو

6 كمبوديا

7 تنزانيا

8 زامبيا

9 المغرب

10 جورجيا