خامنئي يعين قائداً جديداً للشرطة في خضم الاحتجاجات

طهران: عين المرشد الإيراني علي خامنئي، في مرسوم أصدره، العميد أحمد رضا رادان قائدا عاماً جديدا للشرطة، وفق ما ذكرت، وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم (السبت).

وبحسب المرسوم، يخلف رادان العميد حسين اشتري في المنصب. وكانت تقارير إيرانية، قد تحدثت الخميس الماضي عن إقالة اشتري بأمر من خامنئي.

وتأتي هذه الخطوة فيما تتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط واسعة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني لدى احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقدر نشطاء حقوقيون أن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا، وجرى اعتقال 18 ألفا خلال القمع العنيف للاحتجاجات من جانب السلطات الإيرانية.

وتم إعدام أربعة أشخاص من المعتقلين. ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، يوجد أكثر من 20 متظاهرا آخرين على قائمة الإعدام القضائية.

غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة «تابناك» الإخبارية الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لتورطها في حملة القمع.