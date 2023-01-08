ضرغام إسماعيل يعاتب الجماهير العراقية وكاساس: مشروعنا بعيد المدى

وذكر إسماعيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق والسعودية، "يوجد فرق بين التشجيع والمشاهدة، نتمنى من الجماهير ان تساند وتشجع الفريق بقوة حتى الدقيقة الأخيرة"، مبينا، "الجماهير العراقية لم تؤازرنا طيلة المباراة السابقة امام عمان وتركيزها كان على حفل الافتتاح فقط".

الى ذلك أعتبر مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، الفوز في كأس الخليج شي مبهر وجميل، فيما أشار الى انه ليس شرطاً ان يتوج المنتخب باللقب.

وقال كاساس في المؤتمر، إن "الفوز في كأس الخليج شي مبهر وجميل لكن ليس شرطاً ان نتوج باللقب"، مضيفا، "لن نكون ابطال العالم إذا فزنا في مباراة واحدة ولن نكون الاسوء في حال الخسارة ومشروعنا على المدى البعيد".

ومضى مدرب منتخبنا الوطني بالقول، "يجب علينا تغيير الكثير من الاشياء داخل المنتخب الوطني وتكلمت مع اللاعبين بخصوص نظام التغذية ولمست الرغبة لديهم بالتغيير"، مردفا، "انا لا انظر الى عمر اللاعب بقدر النظر الى مستواه الفني داخل الملعب وعندما كنت في اسبانيا كان لدينا غابي بعمر 17 وراموس بعمر 36 سنة "، مستدركا "لا ارى اي مشكلة في مركز الرقم 10 ونمتلك عدد من اللاعبين مثل حسن ومؤمل بالإضافة الى علاء عباس".



وأشار كاساس الى، ان "جميع اللاعبين الموجودين ضمن قائمة الفريق هم مميزين ولدي قناعة تامه به لكن يجب على اختيار 11 لاعب في كل مباراة"، مبينا، "كان لدينا بطيء في الكرة، لكن شاهدت العديد من الاشياء الإيجابية"، مؤكدا أن "الفوز بكاس الخليج شيء مهم بالنسبة لنا".