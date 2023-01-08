انت الان تتابع خبر التخطيط تُحصٌي عدد المدارس المنجزة والمتوقفة وتوجه طلباً بشأن أساليب التعاقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " عدد المدارس المستمرة والمنجزة ضمن المنهاج الاستثماري وبرنامج تنمية الاقاليم بلغ ٦٧٠٦ مدارس"، مبينة أن "المدارس المستمرة والمنجزة توزعت بين المحافظات، بواقع:(١.٢٣) مدرسة في بغداد.(٦٤١) مدرسة في ذي قار.(٣٤٧) مدرسة في المثنى.(٦٧١) مدرسة في نينوى.(٤٤١) مدرسة في الديوانية.(٣٣٨) مدرسة في واسط.(٥٦٥) مدرسة في صلاح الدين.(٤٦٨) مدرسة في الانبار.(٤٧١) مدرسة في البصرة.(٢٦٤) مدرسة في ديالى.(٢٨٠) مدرسة في ميسان.(٣٨٦) مدرسة في كركوك.(٤٦٥) مدرسة في بابل.(٢٠٨) مدارس في كربلاء.(١٣٨) مدرسة في النجف.

وأشارت الى، أن "مقدار العجز في الابنية المدرسية للمراحل (الابتدائي- والثانوي - والمهني) بلغ (٨٥٧٨) مدرسة"، لافتة الى أن "عدد المدارس الاهلية الابتدائية والثانوية بلغ (٢٨٨٤) مدرسة، فاحتلت بغداد المركز الاولى بواقع (٩٠٢) مدرسة اهلية، تلتها البصرة بواقع (٥٦٦) مدرسة، ثم جاءت ذي قار ثالثا بواقع (٢٣٨) مدرسة اهلية، فيما جاءت ميسان بالمرتبة الاخيرة في عدد المدارس الاهلية بواقع (٢٧) مدرسة فقط".



وتابع البيان: "بلغ عدد المدارس المتلكئة (١٠٠٠) و(٣١) مدرسة، بصمنها (٨٤٤) مدرسة لمشروع وزارة التربية رقم (١)".

وشخصّت وزارة التخطيط من خلال المتابعة الميدانية، "المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع المدارس في العراق، وكانت في اغلبها مشاكل تعاقدية، وفنية ومالية، فضلا عن تجاوز الاهالي على بعض الأبنية".

واوصت الوزارة، بـ"اعادة النظر بأساليب التعاقد، وتحديد اسباب تأخر الشركات في تنفيذ المقاولات، مع اجراء تقييم مستمر للمشروع، والتنسيق مع الجهات الامنية لحماية المشاريع والكوادر المنفذة، مع تشكيل لجان مشتركة من الجهات المستفيدة لحساب نسب الاندثار والخسائر المالية نتيجة توقف المشاريع لفترات طويلة، فضلا عن اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الشركات المتلكئة".