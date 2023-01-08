انت الان تتابع خبر خليجي 25.. أرقام عن كلفة وإيرادات وجوائز البطولة: دعوات للاستفادة الاقتصادية والان مع التفاصيل

كلفة البطولة تنقسم إلى قسمين وهي مصاريف إنشاء المدينة الرياضية في البصرة، وهي تعتبر كلف لإنشاء بنى تحتية مستدامة وليست وقتية، فضلًا عن كلفة دعم لوجستي للبطولة.وبلغت كلفة إنشاء المدينة الرياضية في البصرة 550 مليون دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، وبدأ بناؤها في 15 تموز/يوليو 2009 وافتتحت المدينة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

وتتكوّن المدينة من ملعب رئيسي بسعة 65 ألف متفرج وهو ملعب جذع النخلة، وملعب ثانوي بسعة 20 ألف متفرج (ملعب البصرة)، وأربعة ملاعب ثانوية للتدريب.

أما المبالغ المخصصة للدعم اللوجستي لإسناد بطولة خليجي 25، بلغت 33 مليون دولار، وهي أموال تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



أما فيما يتعلق بالجوائز، فسيحصل الفائز بلقب كأس الخليج العربي على مليون دولار، أما الوصيف فسيحصل على 750 ألف دولار، وذلك بحسبما أعلن أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الرميحي في تصريح سابق.

*الإيرادات

وقام فريق الخليج 365، بجردة الإيرادات على اعتبار ان 15 مباراة ستجري في "خليجي 25" والتذكرة الواحدة للمباريات ستسمح بحضور لمبارياتين اثنين.

وبحسب الاحصائيات، فأن متوسط سعر التذكرة الواحدة سيكون 18.5 دولار، استناداً الى اسعار تذاكر حضور المباريات والتي تقسم الى 4 أنواع، تتمثل بالفئة الأولى (اللون الأخضر) 30 دولاراً، والاصفر 20 دولارًا، والأحمر 14 دولارًا، والازرق 10 دولارات.

والنتيجة فأن إيرادات البطولة ستكون نحو 8 مليون و41 ألف دولار، في حال احتساب عدد الجماهير الذين سيحضرون كل مباراة 65 ألف مشاهد بالاعتماد على سعة ملعب جذع النخلة، وباحتساب متوسط سعر التذكرة بـ18.5 دولار.

وفيما يخص الإيرادات، فإنّ التذاكر المخصصة لبطولة خليجي 25، تم بيع 90% منها حتى الآن وقبل أن يتم انطلاق البطولة حتى وفقًا لما أكده رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.

وبحسب تصريح سابق لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، فإنّ 70% من الإيرادات ستكون للاتحاد العراقي، و30% منها للاتحاد الخليجي.

وفي بيان حكومي رسمي فأن "عدد الوافدين لبطولة خليجي 25 عبر منفذي مطار البصرة الدولي ومنفذ سفوان الحدودي، بلغ ما يقارب 34 ألف شخص لغاية الان.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في وقت سابق، تجهيز 35 فندقًا في محافظة البصرة، لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25.

*دعوات للاستفادة الاقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان "بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" يجب اخذ هذه الدروس منها:

*الدرس الاول: دراسة امكانية توسعة ملعب جذع النخلة وزيادة طاقته الاستيعابية من ٦٥ الى ١٠٠ ألف متفرج من اجل استيعاب الجماهير الرياضية خاصة مع النمو المتسارع للسكان في العراق.

*الدرس الثاني: من الضروري ان تخصص محافظة البصرة قطعة مناسبة في الغرب من البصرة ليس بعيدة عن المدينة الرياضية لإقامة مدينة سياحية وتوفير الخدمات اللازمة فيها وربطها مع المركز والمحافظات بشبكة من الطرق الجيدة وتشجيع القطاع الخاص العراقي ومنحه المزايا من اجل الاستثمار فيها في نشاطات الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياسية والترفيهية والمعارض التجارية.

*الدرس الثالث: العمل على تشجيع الصناعات التراثية في العراق ومحاولة عرضها على الضيوف في معارض تجارية خاصة ومن ثم تسويقها الى الدول الخليجية او الاسيوية.

*الدرس الرابع: الاهتمام بسرعة انجاز الطريق الحولي في البصرة لفك الاختناقات الحالية التي تعاني منها شبكة الطرق الداخلية في البصرة.

*الدرس الخامس: من المهم تشجيع رأس المال الخليجي والعربي على الاستثمار في العراق ومحاولة الدخول في شراكة بين المستثمرين العراقيين والخليجيين.

*الدرس السادس: من الضروري ان يصاحب اقامة اي مسابقة رياضية توجيه دعوات الى بعض رجال الاعمال الخليجيين واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق واعطائهم التطمينات اللازمة للمحافظة على امن استثماراتهم.

