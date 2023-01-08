انت الان تتابع خبر "أمطار وضباب".. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً مع تساقط الثلوج في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".