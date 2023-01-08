شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بتجربة التنسيقية: مؤثرة وتعمل على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشار "مطر" خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذى عقد بمقر حزب إرادة جيل، إن تنسيقية شباب الأحزاب تتواجد تحت قبة البرلمان من خلال نواب أقوياء يعبرون عن نبض الشارع المصري، داعيا أن يتم زيادة الأحزاب المشاركة في التنسيقية.

كما تحدث النائب تيسير مطر عن الشارع المصري، قائلا:"الشارع محتاج مزيد من الرؤية ولا ننكر أن الناس قلقانة، وبالتالي محتاجين نطرح تساؤلات هل نحن نريد تغير حكومة أم تغير سياسية الحكومة" داعيا أحزاب التحالف المصري أن تناقش هذا الأمر خلال اجتماعاتها الفترة المقبرة".

فيما أكد محمود نفادي نائب رئيس حزب ارادة جيل، إن تحالف الاحزاب المصرية، أصبح له دور ملموس في الشارع المصري والدليل وجود عدد من أعضائه في الاحتفالات القومية التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأقترح " نفادى " بتكريم قطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية خلال احتفال التحالف بأعياد الشرطة 25 يناير، كذالك القطاعات الأخرى بوزارة الداخلية متل الأحوال المدنية والجوازات والمرور، حيث يوجد لهم دور حيوي ومحورى ملموس في خدمة المواطنين .

واحتفل تحالف الأحزاب السياسية المصرية، على هامش اجتماعه بعيد ميلاد النائب عفت السادات عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو تحالف الأحزاب السياسية المصرية.

ووجه النائب تيسير مطر أمين التحالف، ورؤساء الأحزاب التهاني للنائب عفت السادات بمناسبة عيد ميلاده، داعين الله له بوافر الصحة والعافية، وعام جديد كله نجاح وتوفيق وخير.