شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كليب تتقدم بطلب إحاطة بشأن إنشاءات كوبري مزلقان أبو حمص الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجهاً إلى وزيرى التنمية المحلية والنقل والمواصلات، بشأن تباطؤ أعمال تنفيذ انشاءات كوبري مزلقان أبو حمص الجديد.

وقالت رشا فايز كليب إن كوبري مزلقان أبو حمص الجديد الجاري تنفيذه بمدينة أبوحمص يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة، ستحقق طموحات وأحلام أبناء مدينة أبوحمص ومرتاديها، مشيرة الى أنه بعد فترة طويلة شهدت التكدس والإزدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعي يفصله محطة ومزلقان القطار.

وأضافت رشا فايز كليب أنه من المقرر أن يمتد الكوبري الجديد بطول 1270 مترا حتى داخل المدينة أعلى السكة الحديد ويشتمل الكوبري على 8 نزلات لربط المدينة والطريق الزراعي وبعرض 24 متر وبتكلفة إجمالية 160 مليون جنية، مناصفة بين محافظة البحيرة ووزارة النقل، وكان من المتوقع الإنتهاء من الأعمال في يونيو 2022، وذلك وفقًا للتصريحات الرسمية للمسئولين، إلا أنه وحتي الآن لم يتم الانتهاء من الأعمال بعد، فضلًا عن التباطؤ الشديد في الأعمال تارة، وتوقفها تارةً أخري وسط استغراب الجميع، وهو ما يتسبب في سخط أهل مدينة أبوحمص ومرتاديها بسبب الإزدحام المروري الشديد، واهدار الوقت والجهد.

وذكرت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يستوجب معرفة أسباب عدم الانتهاء من المشروع في وقته المحدد مسبقًا، وكذلك أسباب التباطؤ في الانشاء، مطالبة بإحالت طلب الإحاطة بشكل عاجل للجنة الإدارة المحلية بالمجلس.