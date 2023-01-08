شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو استخرج شخص إعلام وراثة وأغفل اسم زوجة أبيه؟... نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يعنى إيه إعلام ورثة؟.. وماذا لو شخص استخرج إعلام وراثة وأغفل اسم "زوجة والده" وشقيقته من أبيه ما الحل؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع للزوجة رفع دعوى بطلان الإعلام، حيث يهدف إعلام الوراثة إلى تحديد من هم ورثة المتوفي الشرعيين، ونصيب كل منهم، وقد يأخذ وقتا ليس بالطويل، وذلك حيث يتم تقديم الطلب، وبعد ذلك فى الأغلب تحدد المحكمة الجلسة بعد شهر أو حسب المحكمة.

وقد يتم إصدار إعلام الوراثة من أول جلسة أو فى خلال أسبوع، وقد يتم تأجيل الجلسة لوقت آخر، وبعدها بأسبوع يتم إصدار إعلام الوراثة، ويفضل للورثة التعرف على خطوات إعلام الوراثة التي يجب اتباعها عند الرغبة في استخراج إعلام الوراثة بشكل سريع، لأن اتباع هذه الخطوات تجنب الورثة التعرض إلى مشاكل إعلام الوراثة التي قد تظهر من بعض أقارب المتوفى، وخبير يوضح عقوبة تزوير الشقيق وخطوات الاثبات، وإليكم التفاصيل كاملة:

يعنى إيه إعلام ورثة؟.. وماذا لو شخص استخرج إعلام وراثة وأغفل اسم "مرات أبوه" وشقيقته من أبيه ما الحل؟.. المشرع أجاز للزوجة رفع دعوى بطلان الإعلام.. وخبير يوضح عقوبة تزوير الشقيق وخطوات الاثبات



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