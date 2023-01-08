السعودية تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية في الصومال

الرياض: أكدت السعودية وقوفها مع الصومال وشعبها ضد كل أشكال العنف والإرهاب، معربة في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط الجمهورية الصومالية الفيدرالية خلال اليومين الماضيين، والتي أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

وجددت السعودية عبر البيان رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.