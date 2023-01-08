07 يناير , 2023
الرياض: أكدت السعودية وقوفها مع الصومال وشعبها ضد كل أشكال العنف والإرهاب، معربة في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط الجمهورية الصومالية الفيدرالية خلال اليومين الماضيين، والتي أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.
وجددت السعودية عبر البيان رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة.
وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.