مسيرة لأكراد أوروبا في باريس في الذكرى العاشرة لمقتل ثلاث مناضلات كرديات

باريس: فيما تسبب نشر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة الأربعاء الماضي رسوماً كاريكاتيرية للمرشد الإيراني علي خامنئي بأزمة ديبلوماسية بين باريس وطهران أفضت في اليوم التالي إلى إغلاق مركز الأبحاث الفرنسي في إيران الذي أسس في العام 1983، حلت أمس الذكرى الثامنة للمقتلة التي أصابت المجلة المذكورة والتي وقع ضحيتها 12 من محرريها ورساميها والعاملين فيها ورجل شرطة اسمه أحمد مرابط. وبهذه المناسبة، حصلت وقفة تكريمية أمام مقر المجلة السابق في الدائرة الحادية عشرة من باريس حيث حصلت الجريمة، بحضور رئيسة البرلمان يائيل براون بيفيه ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو ووزيري الداخلية والثقافة جيرالد دارمانان وريما عبد الملك ومدير تحرير المجلة وأقارب الضحايا وشخصيات أخرى... وعمد المسؤولون الى وضع أكاليل من الزهور أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا الذين قتلوا بالرصاص صبيحة السابع من يناير (كانون الثاني) على أيدي سعيد وشريف كواشي المنتميين الى تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، مدشنين بذلك عاما داميا عرفت فيه فرنسا أكبر عمليات إرهابية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد قتلت قوة تدخل تابعة لجهاز الدرك الفرنسي بعد يومين الإرهابيين في قرية تقع شمال باريس.

واليوم شهدت العاصمة كذلك مسيرة ضخمة ضمت حوالى 25 ألف شخص دعت إليها التنظيمات الكردية في فرنسا وشارك فيها كثير من الأكراد المنتشرين في أوروبا، وذلك تكريما للمناضلات الكرديات الثلاث اللواتي قتلن في يناير 2013 في مركز الإعلام الكردي القائم في الدائرة العاشرة من باريس. وتبيّن أن مرتكب الجريمة رجل تركي حامت حوله شبهات التواصل مع الاستخبارات العسكرية التركية. وكانت النساء الثلاث ينتمين الى «حزب العمال الكردستاني».

ورغم أن هذه المسيرة ترتدي طابعا تقليديا ويقوم بها الأكراد كل عام، فإنها اتخذت اليوم طابعا استثنائيا لأنها تحل بعد أسبوعين من مقتل ثلاثة أكراد على يدي رجل سبعيني فرنسي متعصب ويحمل كرها مرضيا للأجانب اسمه وليام ماليه. والقاتل الذي قبض عليه مباشرة بعد الجريمة الثلاثية التي ارتكبها وجت إليه تهم القتل بدوافع عنصرية والشروع في القتل وامتلاك أسلحة ممنوعة، وهو موجود في السجن.

بيد أن الجالية الكردية في باريس تشكك في دوافع الرجل وترى في الجريمة أصابع الاستخبارات التركية قياسا بالجريمة التي حصلت قبل عشر سنوات والتي ارتكبها تركي توفي في السجن عام 2016 قبل أن تنطلق محاكمته.

وبعكس التظاهرات الصاخبة التي تخللتها اشتباكات مع القوى الأمنية والتي تلت عملية القتل الثلاثية الأخيرة، فإن المسيرة، اليوم كانت سلمية تماما ولم تشهد أعمال شغب وإخلال بالأمن. بيد أن الكلمات التي ألقيت والتي نددت باستهداف الجالية الكردية، طالبت الدولة الفرنسية بتوفير الحماية للأكراد، من جهة، ونددت بالدولة التركية وبالرئيس رجب طيب إردوغان شخصيا ووصفته بأنه «قاتل»، من جهة أخرى. كذلك رُفعت أعلام «حزب العمال الكردستاني» ولافتات كثيرة مما كتب عليها: «الحقيقة والعدالة»، «لا شيء سيحرم الأكراد من الحرية»، «نريد العدالة»...