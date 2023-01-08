روسيا تعلن إسقاط مسيّرة فوق سيفاستوبول في القرم

07 يناير , 2023
سفن حربية روسية في سيفاستوبول (أرشيفية - رويترز)
موسكو: قال حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة، في حين أشار إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي.
وكتب الحاكم، ميخائيل رازفوجيف، تصريحاته على تطبيق «تليغرام»، وزعم أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، وهو عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذوكس. وكتب رازفوجيف: «حتى عطلة عيد الميلاد المقدسة لم تكن سبباً كي يكف هؤلاء... عن محاولات مهاجمة مدينتنا الباسلة».
ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة، لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتقول كييف إنها عازمة على استعادتها جنباً إلى جنب مع مناطق من شرق البلاد استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) في العام الماضي.
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