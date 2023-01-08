انت الان تتابع خبر تاريخ مواجهات العراق والسعودية في كأس الخليج: مفارقة "عجيبة" وأرقام تاريخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح المنتخب السعودي في تجاوز عقبة اليمن في الجولة الأولى 2-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع سلطنة عُمان في الجولة الأولى سلبياً 0-0.وتبدو هذه الجولة حاسمة خاصة للعراق مستضيف البطولة، حيث تضع الخسارة المنتخب الوطني العراقي في مأزق كبير، بانتظار مواجهة قوية تجمعهم بالأخضر السعودي صاحب الإنجاز الكبير بالفوز على المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022.

ونضع بين يديكم تاريخ مواجهات العراق والسعودية في تاريخ منافسات كأس الخليج العربي، وأبرز الأرقام والإحصائيات والهدافين في هذه اللقاءات.

7 مواجهات جمعت العراق والسعودية

شهدت أولى المواجهات بين العراق والسعودية انتصارًا كاسحًا لأسود الرافدين بنتيجة 7-1 في خليجي 4، في اللقاء الذي أُقيم يوم الخميس 1 أبريل/ نيسان 1976، وسط تسجيل "كاظم وعل" ثلاثة أهداف في المواجهة.

وفي خليجي 5، جدد العراق فوزه على السعودية، بنتيجة 2-0، فيما ألغيت مواجهة المنتخبين في خليجي 6 بسبب انسحاب العراق، أما خليجي 7، فشهد فوز العراق 4-0 على السعودية، مع تسجيل حسين سعيد 3 أهداف في اللقاء.

وفي خليجي 8، حققت السعودية أول انتصاراتها على العراق بفوز صعب 2-1، خلال اللقاء الذي أقيم الأحد 30 مارس/ آذار 1986، حيث سجل هدفي السعودية محمود عبد الجواد وفهد الهريفي، فيما أحرز هدف العراق الوحيد كريم صدام، أما خليجي 9، فشهد فوز العراق على السعودية 2-0 بهدفي أحمد راضي وباسل كوركيس.

وانقطعت المواجهات بين العراق والسعودية في كأس الخليج بسبب استبعاد المنتخب العراقي لنسخ عديدة، قبل أن يلتقي المنتخبان مجدداً في خليجي 18 في دور المجموعات، لتحقق السعودية انتصاراً بهدف نظيف أحرزه ياسر القحطاني من ركلة جزاء، في مواجهة شهدت تلقي العراقي حيدر عبودي البطاقة الحمراء.

وفي خليجي 21، أقيمت آخر المواجهات بين العراق والسعودية، حيث حقق أسود الرافدين الفوز 2-0 بهدفي سالم شاكر وأسامة هوساوي "هدف في مرماه"، وهي أول مواجهة بين الفريقين في "خليجي" تشهد هدفاً عكسياً.

22 هدفاً في مواجهات العراق والسعودية

خلال 7 مواجهات بين العراق والسعودية في تاريخ مسابقات كأس الخليج العربي، حقق أسود الرافدين الفوز في 5 لقاءات، وانتصرت السعودية في لقاءين فقط، دون أن تنتهي أي مواجهة بالتعادل السلبي أو الإيجابي.

وشهدت لقاءات العراق والسعودية في "خليجي" تسجيل 22 هدفاً، كان نصيب المنتخب العراقي منها 18 هدفاً، فيما اكتفى المنتخب السعودي بتسجيل 4 أهداف فقط.

أرقام أخرى

شهد تاريخ مواجهات العراق والسعودية في كأس الخليج العربي احتساب ركلة جزاء واحدة، جاءت لصالح الأخضر السعودي في خليجي 18، وأحرز منها ياسر القحطاني هدفاً في الدقيقة 12، قاد به السعودية للفوز 1-0.

وفي ذات المباراة، سجل تاريخ مواجهات العراق والسعودية في "خليجي" أول بطاقة حمراء، والتي أُشهرت في وجه العراقي حيدر عبودي في الدقيقة 41 بالبطاقة الصفراء الثانية، بعد حصوله على البطاقة الأولى في الدقيقة 24.

مفارقة عجيبة

على الرغم من امتلاك المنتخب السعودي 3 ألقاب في كأس الخليج العربي، وحصول العراق على ذات العدد من الألقاب، فإن المنتخبين لم يسبق لهما مواجهة بعضهما بعضاً في الأدوار الإقصائية من كأس الخليج العربي.

ومنذ خليجي 17 في قطر، تحول نظام البطولة إلى مجموعتين يتأهل منها الأول والثاني إلى نصف النهائي، ولم يسبق أن التقت السعودية والعراق في المربع الذهبي أو المباراة النهائية، أو حتى في مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.

