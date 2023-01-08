انت الان تتابع خبر تركيا تعلق الحركة الساحلية في مضيق البوسفور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء هذا في بيان صادر عن المديرية العامة للسلامة الساحلية، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكر البيان إنه تم اغلاق المضيق أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين، اعتبارا من الساعة 04.35 بالتوقيت المحلي جراء الضباب.



وشهدت بعض المناطق في إسطنبول، من بينها منطقة المضيق، ضبابا كثيفا، بداية من ساعات الليل.

وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.

