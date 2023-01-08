انت الان تتابع خبر ريال مدريد يواجه أزمة "دفاعية" وصحيفة تكشف أرقاما "مقلقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد 16 جولة تلقى ريال مدريد 16 هدفًا بمعدل بلغ هدفا واحدا في كل مباراة، ولم يحافظ على نظافة مرماه سوى في 3 مباريات في الموسم الحالي، وفشل في المحافظة على نظافة مرماه للمباراة الثالثة على التوالي بعد الفوز على بلد الوليد 2-0 في الدوري الإسباني ، وعلى كاسيرينيو 1-0 في كأس ملك إسبانيا.وفي الدوري الإسباني، ورغم احتلال النادي الملكي المركز الثاني في الترتيب العام بفارق الأهداف خلف المتصدر برشلونة ، فإنه يحتل المركز الثامن في ترتيب دفاع أندية الدوري الإسباني، حيث يوجد 13 فريقًا في الليغا خرجت بشباك نظيفة أكثر من ريال مدريد هذا الموسم.

وفي كل المنافسات تلقى ريال مدريد 22 هدفا في 24 مباراة، ولم يحافظ على نظافة مرماه سوى في 7 مباريات، 3 في الدوري الإسباني واثنتين في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس ملك إسبانيا، وفي مباراة السوبر الأوروبي أمام فرانكفورت، وهو ما يعني أن ريال مدريد حافظ على نظافة مرماه في حوالي ثلث مبارياته هذا الموسم.



وتبقى الأرقام مقلقة في الدوري الإسباني لأن الفريق تلقى هدفا في كل مباراة وحافظ على نظافة مرماه في 3 مباريات فقط، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2008-2009، حيث استقبل 26 هدفا في 16 مباراة.

ورغم أن الفريق استقبل 19 هدفا في موسم 2013-2014 و2018-2019، فإنه حافظ على نظافة مرماه في 4 مباريات و7 مباريات في الموسمين.

ويحتاج ريال مدريد، حسب الصحيفة، لاستعادة الأمان الدفاعي الذي تميز به في المواسم الأخيرة في ما تبقى من الموسم للتنافس على كل المسابقات.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة متساويا مع برشلونة الذي يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد رابع الترتيب، اليوم الأحد.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، بينما سيلعب أولا ضد فالنسيا في كأس السوبر.