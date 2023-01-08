شكرا لقرائتكم خبر عن فوتو فيغورست يودع جماهير بوشتكاش ويكشف عن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ودع المهاجم الهولندي فوتو فيغورست جماهير فريق بوشتكاش فى المباراة التى أقيمت أمس أمام قاسم باشا بالدوري التركي، حيث أنتهت المباراة بتفوق الفريق صاحب الأرض بنتيجة 1/2،ليسجل النجم الهولندي هدف الفوز لفريقه ويودع الجماهير فى إحتفاله بالهدف الثاني.

وأكدت بعض المصادر أن اللاعب سيرحل خلال المريكاتو الشتوي الحالي عن بوشتكاش، بعدما توصل اللاعب لإتفاق شبه نهائي مع مسئولي اليونايتد حول إستعارة اللاعب لنهاية الموسم الجاري، الشئ الذي وافق عليه مسئولي الفريق التركي، فى ظل المبلغ المالي الضخم الذي سيتحصل عليه.



قيمة إعارة فيغورست إلى اليونايتد

وأشارت المصادر من داخل اليونايتد أن قيمة الصفقة ستكون 5 مليون يورو، على أن يقوم الفريق الإنجليزي بإستعارة اللاعب فقط لنهاية الموسم، بجانب الإلتزام براتب اللاعب خلال تلك الفترة، الأمر الذي وافق عليه مسئولي الشياطين الحمر،لا سيما مع إرتفاع أسعار اللاعبين فى سوق الإنتقالات الحالية.



شرط وحيد قبل الإعلان الرسمي

وبالرغم من إقتراب الصفقة على الإنتهاء والإعلان عنها بشكل رسمي، إلا أن هناك شرطًا هامًا لم يتم الإتفاق عليه فى بنود الصفقة حتى الآن، حيث يرغب مسئولي اليونايتد فى إستعارة اللاعب مع وضع بند أحقية الشراء بعد إنتهاء الإعارة، الأمر الذي لم يستقر عليه مسئولي بوشتكاش إلى الآن.