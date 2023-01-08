شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة داخل اليونايتد لتكوين فريق أسطوري رفقة تين هاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من المصادر الصحفية أن إدارة مسئولي مانشستر يونايتد بصدد اتخاذ قرار جديد فيما يتعلق بعقود اللاعبين، حيث يسعي مسئولي الشياطين الحمر خلال المرحلة القادمة لتخفيض عقود بعض اللاعبين، وفقًا لسياسة الفريق الجديدة بتحديد حد أقصي لرواتب اللاعبين.

وأفادت المصادر أن الخطة المقبلة ستجعل أقصي راتب داخل الفريق لا يتجاوز حاجو ال 200 ألف جنيه إسترليني، الشئ الذي سيفرض النظام بصورة أكبر على اللاعبين، بجانب أنه سيساعد فى إنعاش خزانة الفريق وحل بعض الأزمات الإقتصادية المتوقعة وقوعها على الفريق فى المرحلة القادمة.



تين هاج يصدق القرار الجديد

ومن جانبه، يري المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن هذا القرار سيعود بالنفع على الفريق، لا سيما فى ظل خطة الفريق الحالية فى الحصول على البطولات بداية من الموسم المقبل، الشئ الذي يجعل من تخيض عقود اللاعبين بالمرحلة القادمة أمرًا جيدًا.



رونالدو يساعد على تطبيق القرار

ومما لا شك فيه أن بقاء رونالدو داخل صفوف اليونايتد كان سيحول أمام تطبيق هذا القرار، خاصة أن اللاعب كان يتقاضي مبالغ مالية كبيرة داخل الشياطين الحمر، ومن ثم فإن رحيله بالفترة الحالية سيساعد إدارة الفريق فى خطتها القادمة.