انت الان تتابع خبر تأكيداً للسومرية.. مقتل تاجري مخدرات خلال 24 ساعة في بغداد والمثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها: "تواصل حسب خططها المرسومة ومن خلال أجهزتها المختصة ملاحقة المتاجرين بالمخدرات، إذ تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقوة من شعبة التحقيقات الخاصة لمخدرات الكرخ من تنفيذ واجب ضمن منطقة الأمين للقبض على أحد تجار المخدرات، وقد حاول المتهم مقاومة القوة المنفذة للواجب، وحصل إطلاق نار مما أدى الى إصابة المتهم، وبعد نقله الى المستشفى توفي فيها، وضبطت القوة نحو كليو و٣٣٠ غراما من مادة الكريستال المخدرة، ومسدس".وأضافت، أن "قوة من مكافحة إجرام المثنى نفذت واجباً وسط المحافظة بحق أحد تجار المخدرات، وقد حدث تبادل لأطلاق النار استخدم فيه المتهم رمانات يدوية، وبندقية كلاشنكوف ضد القوة المكلفة بالواجب، وبعدها تمكنت القوة من إصابته، وقد نقل الى المستشفى، حيث توفي هناك".

وأشار الى، أن " المتهم مطلوب بعدة قضايا منها السرقة، التسليب، ويعد أحد أكبر مروجي المخدرات في المحافظة".