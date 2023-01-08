انت الان تتابع خبر مشاهد من المنطقة الخضراء بعد فتح مداخلها أمام حركة السير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت صور ومقاطع فيديو وثقها مراسلنا، انسيابية حركة السير عند مدخل الحارثية بالعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاحد، أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات (مداخل وخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق (العلاوي) باتجاه الجسر المعلق، الحارثية)".

وأضافت: "حيث تم فتح كل مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لجميع المواطنين من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً".