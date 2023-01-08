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خلال أول أسبوع بـ 2023.. العراق يُسجل قرابة 600 حالة عنف أسري

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/1/7 تمثلت بـ: ـ

ـ واجبات مراكز الشرطة 1742
ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 23
ـ إحالة متهمين الى المحاكم 417
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 263
ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 4
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 573
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 195
ـ مضاهات طبعات الأصابع 8
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 240
ـ عدد طالبي النجدة 1023
ـ فض مشاجرات 347
ـ ضبط عجلات مطلوبة 66
ـ تبرع بالدم 15
ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 12
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 173
ـ طبع لوحات السيارات 3309
ـ اصدار اجازات السوق 13025
ـ اصدار سنوية السيارات 19733
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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