انت الان تتابع خبر خلال أول أسبوع بـ 2023.. العراق يُسجل قرابة 600 حالة عنف أسري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/1/7 تمثلت بـ: ـ



ـ واجبات مراكز الشرطة 1742

ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 23

ـ إحالة متهمين الى المحاكم 417

ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 263

ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 4

ـ دعاوى حالات العنف الاسري 573

ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 195

ـ مضاهات طبعات الأصابع 8

ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 240

ـ عدد طالبي النجدة 1023

ـ فض مشاجرات 347

ـ ضبط عجلات مطلوبة 66

ـ تبرع بالدم 15

ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 12

ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 173

ـ طبع لوحات السيارات 3309

ـ اصدار اجازات السوق 13025

ـ اصدار سنوية السيارات 19733

