اخبار العالم

وفاة مبامي لاعب سان جيرمان السابق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وفاة مبامي لاعب سان جيرمان السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443627-638087563204724685.jpg

2023-01-08 | 07:22

وفاة مبامي لاعب سان جيرمان السابق

1,531 مشاهدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وفاة لاعبه الكاميروني السابق موديستي مبامي، بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 40 عاما.

ولعب مبامي لعدة أندية فرنسية؛ منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأحرز مبامي 3 أهداف في 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.

ولعب مبامي في إسبانيا والصين والسعودية قبل اعتزاله عام 2016 بعد فترة قصيرة مع لوهافر الفرنسي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "موديستي مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا