وفاة مبامي لاعب سان جيرمان السابق

ولعب مبامي لعدة أندية فرنسية؛ منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأحرز مبامي 3 أهداف في 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.



ولعب مبامي في إسبانيا والصين والسعودية قبل اعتزاله عام 2016 بعد فترة قصيرة مع لوهافر الفرنسي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "موديستي مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".

