انت الان تتابع خبر برلماني يصوب نحو فساد إطعام "السجناء": لا يقل خطورة عن "سرقة القرن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " مفوضية حقوق الإنسان في العراق أشارت إلى أن عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح بلغ نحو 76 ألف شخص و3 آلاف امرأة فضلاً عن ألفَي حدث، منهم 49 ألف محكوماً، يتوزعون في أكثر من 30 سجناً بين مراكز التحقيق والاحتجاز والإصلاحية".وأضاف، ان "المفوضية تتلقى حوالي أكثر من 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنوياً تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب"، مبينا أن "الفساد المتعلق بملف إطعام السجناء لا يقل خطورة عن فضيحة (سرقة القرن)".

وطالب الخزرجي، هيئة النزاهة بـ"مكافحة الفساد الموجود في السجون وخاصة المتعلق بملف إطعام السجناء بعد رصد حالات فساد كبرى ".