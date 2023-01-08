انت الان تتابع خبر مقتل تاجر مخدرات أشتبك مع قوة أمنية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية من مديرية مكافحة مخدرات الكرخ داهمت منزل احد تجار المخدرات في منطقة الأمين بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المتهم أشتبك مع القوات الأمنية، وهو ما أدى الى مقتله".



وأشار الى، انه " تم ضبط كيلو ونصف من مادة الكريستال ومواد متنوعة من المخدرات وسلاح نوع (مسدس)".