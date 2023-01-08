انت الان تتابع خبر فتح مداخل المنطقة الخضراء أمام سير المركبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات (مداخل وخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق (العلاوي) باتجاه الجسر المعلق، الحارثية)".



وأضافت: "حيث تم فتح كل مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لجميع المواطنين من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً".