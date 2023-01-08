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الكشف عن حقيقة تولي "غوارديولا" تدريب منتخب البرازيل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443621-638087515887979240.jpg

2023-01-08 | 06:06

الكشف عن حقيقة تولي "غوارديولا" تدريب منتخب البرازيل

203 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

أعلنت تقارير صحفية عن رد مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على الفرصة التي حصل عليها لتدريب منتخب البرازيل، وذلك بعد انتهاء مهمة تيتي مع السامبا بمجرد الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022، من دور ربع النهائي على يد كرواتيا.

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