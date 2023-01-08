انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة تولي "غوارديولا" تدريب منتخب البرازيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443621-638087515887979240.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-08 | 06:06
203 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
أعلنت تقارير صحفية عن رد مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على الفرصة التي حصل عليها لتدريب منتخب البرازيل، وذلك بعد انتهاء مهمة تيتي مع السامبا بمجرد الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022، من دور ربع النهائي على يد كرواتيا.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا