الكشف عن حقيقة تولي "غوارديولا" تدريب منتخب البرازيل

الخليج 365 – رياضة

أعلنت تقارير صحفية عن رد مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على الفرصة التي حصل عليها لتدريب منتخب البرازيل، وذلك بعد انتهاء مهمة تيتي مع السامبا بمجرد الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022، من دور ربع النهائي على يد كرواتيا.