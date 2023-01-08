انت الان تتابع خبر بسبب "امرأة".. كشف ملابسات جريمة قتل "محامي" في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود اخبار عن مقتل محامي في احدى المناطق السكنية من مدينة العمارة، على الفور أوعز قائد شرطة المحافظة بالتحقيق في مجريات الحادث وبإشرافه الشخصي ".وأضافت: "حيث تبين سبب الخلاف حول طلاق (امرأة) قبل سنة وتجددت الخلافات بين المجني عليه واقربائه من (نسابته) مما أدى حصول حادث القتل بعد قيام ثلاثة من الجناة يستقلان عجلة بإطلاق النار على (المحامي) كاشفين اللثام عن وجوههم".

وأشارت الى، أنه "خلال البحث والتحري، تمكنت مفارز الأجهزة الأمنية المختصة من التوصل والتعرف على هوية الجناة واخذ الموافقة القضائية".

واتم البيان: "لاتزال جهود العمل منصبة في ملاحقتهم الى حين اعتقالهم وتقديمهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل وفق القانون".

