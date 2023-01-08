انت الان تتابع خبر حادث "مروع".. مقتل واصابة قرابة 40 شخصاً باصطدام مروري في الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية قولها إن "الحادث تسبب بمقتل 17 شخصا وإصابة 22 آخرين"، مشيرة إلى أن الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأصدرت شرطة المرور في مقاطعة نانتشانغ إرشادات سفر للسائقين، قائلة إن المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًا، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية".



وتابعت: "يرجى الانتباه لمصابيح الضباب.. أبطئ سرعتك، وقم بالقيادة بحذر، واحتفظ بمسافة آمنة من السيارة التي أمامك، ولا تغير المسارات أو تتجاوزها".