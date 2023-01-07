انت الان تتابع خبر الجنابي: المركزي قادر على إعادة الثقة للدينار العراقي قريباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب زياد الجنابي، السبت، أن البنك المركزي العراقي قادر على إعادة الثقة لقيمة الدينار قريباً، فيما أشار الى أن البنك اقرض الحكومة وأنقذها من الذهاب للمجهول.

وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، "نثمن موقف البنك المركزي العراقي الذي ساند الحكومة العراقية بقرض مالي نقدي يفوق 30 مليار دولار وأنقذها من الذهاب الى المجهول في حينه".

وأشار الجنابي الى "قدرة البنك المركزي العراقي على تخطي الأزمة الحالية التي يواجهها الدولار في السوق المحلية"، مؤكداً أن "البنك المركزي اتخذ خطوات إستراتيجية موفقة لإنهاء الأزمة الحالية".

وبين الجنابي أنه "سيتم قريباً حل هذه المشكلة التي أربكت حال السوق العراقي والمركزي قادر على إعادة الثقة لقيمة الدينار العراقي وتعديل الامور الفنية في القريب العاجل"، مشدداً بالقول إن "البنك المركزي قد تمكن من رفع قيمة احتياطي الدولار والذهب الى مقدار إستراتيجي بما أمن مناورة جيدة للحكومة العراقية".