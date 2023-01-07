شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: مدينة سوهاج الجديدة نموذج تنموى رائد فى قلب صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مدينة سوهاج الجديدة تعد نموذج واعد للتجمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الصعيد، مضيفة أن كافة الإمكانات المتوفرة بها تؤهلها لكي مكان جاذب للسكان، وتعكس ذلك بكل جلاء مستهدفات التعداد السكاني حتى العام 2050، والتي تتوقع أن يقطن بالمدينة 1.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل تقريبًا 30% من التعداد الحالي لمحافظة سوهاج.

وقالت الدراسة إن مدينة سوهاج الجديدة تمثل نموذجًا مثاليًا للمجتمعات الجديدة المتكاملة، مشيرة الى حرص الدولة عند تخطيط المدينة على تنويع أوجه النشاط الاقتصادي القائم بها، لتوفير أغلب معايير الاستدامة للمجتمع الحضري الناشئ، علاوة على توفير فرص العمل التي تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لقاطنيه، بما يضمن نمو وتوسع المدينة على مدار العقود القادمة.

وأضافت الدراسة أن مدينة سوهاج الجديدة تتميز بوجود عدد من كبير من الأنشطة الاقتصادية القائمة بها مثل النشاط الصناعي والنشاط التجاري والنشاط الخدمي بالإضافة إلى النشاط السكني والعقاري، متابعة :" وتعتبر الثروة العقارية السكنية في هذا الإطار هي أبرز الأصول المملوكة للقطاعين العام والخاص في مدينة سوهاج الجديدة وأكثرها عددًا، حيث قارب العدد الإجمالي للوحدات السكنية تامة التشييد أوائل العام المنصرم 2022 على 40 الف وحدة، ولقد استحوذ القطاع الخاص على أكثر 80% من جملة الاستثمار في العقار السكني، في حين لم تجاوز نسب مشاركة القطاعين الحكومي والعام اكثر من 17% بواقع 8340 وحدة فقط".

وتابعت الدراسة :"وكان للكيانات الاستثمارية الخاصة دور فاعل في تنمية الملف الإسكاني بالمدينة، حيث تم حتى عام 2021 تخصيص 14 قطعة قطع أرض بمساحات تتراوح ما بين 12 و250 فدانًا لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة سكنية، كما كان للكيانات الاستثمارية الصغيرة والمواطن العادي دور مهم في دعم عملية تطوير المدينة، حيث استحوذت هاتان الفئتان على أكثر من 20 ألف قطعة أرض فضاء صغيرة الحجم وذلك لبناء المباني السكنية، سواء كانت إسكانًا عائليًا أو إسكانًا بمشروع ابني بيتك أو إسكان متميز وفاخر."