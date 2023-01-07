الكونجرس ينتخب مكارثي رئيسا بعد فشل 14 تصويتا

في اقتراع تاريخي، تم انتخاب النائب الجمهوري كيفن مكارثي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي رغم مروره بـ15 جلسة تصويت، أخفق في حسم 14 منها لتأمين النصاب القانوني للانتخاب.

وبعد أسبوع فوضوي اختبر قدرة الأغلبية الجديدة للحزب الجمهوري على الحكم. قال مكارثي لزملائه الجمهوريين المبتهجين: «قال لي والدي دائمًا، إنها ليست الطريقة التي تبدأ بها، إنها الطريقة التي تنتهي بها». وحرصًا على مواجهة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين، فقد وعد بمذكرات استدعاء وإجراء تحقيقات. الثناء على ترمب

وأعلن مكارثي في ولاية كاليفورنيا: «الآن يبدأ العمل الشاق». وأثنى على الرئيس السابق دونالد ترمب لوقوفه معه ولإجراء مكالمات متأخرة «للمساعدة في الحصول على تلك الأصوات النهائية».

وهتف الجمهوريون احتفالاً بإعلان فوزه «أمريكا! الولايات المتحدة الأمريكية!»

وأدى مكارثي أخيرًا اليمين الدستورية، وتمكن مجلس النواب من أداء القسم للمشرعين المنتخبين حديثًا الذين كانوا ينتظرون طوال الأسبوع افتتاح الغرفة رسميًا وبدء جلسة 2023-24.

10 محافظين

وبعد أربعة أيام من الاقتراع المرهق، قلب مكارثي أكثر من عشرة من المحافظين الرافضين ليصبحوا من المؤيدين، بما في ذلك رئيس كتلة الحرية في الغرفة.

جاء التحول المذهل للأحداث بعد أن وافق مكارثي على العديد من مطالب المنتقدين - بما في ذلك إعادة العمل بقاعدة مجلس النواب التي طال أمدها، والتي من شأنها أن تسمح لأي عضو بالدعوة للتصويت لعزله من منصبه.

حتى عندما حصل مكارثي على الأصوات التي يحتاجها، فإنه سيظهر كمتحدث ضعيف، بعد أن تخلى عن بعض الصلاحيات وتعرض باستمرار للتهديد من قبل منتقديه.

لكن يمكن أيضًا أن يتشجع باعتباره أحد الناجين من واحدة من أكثر المعارك الوحشية للمطرقة في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يحدث منذ حقبة الحرب الأهلية أن يتأخر تصويت المتحدث في العديد من جولات التصويت.