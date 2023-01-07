زلزال شدته 5.3 يضرب إقليم الحسيمة شمال المغرب

07 يناير , 2023 زلزال (تعبيريّة). أعلنت وكالة «المغرب العربي» للأنباء نقلاً عن المعهد الوطني للجيوفيزياء اليوم السبت أن زلزالاً بلغت شدته 5.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة النكور بإقليم الحسيمة شمال المغرب. وأضاف المعهد أن الزلزال كان على عمق 21 كيلومتراً.

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