انت الان تتابع خبر لفك الاختناقات.. تعرف على خطط رفع سيطرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن خطط رفع سيطرات في العاصمة بغداد لفك الاختناقات المرورية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خطط الحكومة لفك الاختناقات المرورية في بغداد ضمن البرنامج الحكومي تم رفع السيطرات كمرحلة اولى، وهي الجادرية والطابقين والفراشة (بغداد الجديدة) وشقق زيونة والطوبجي (سيطرة المرور)".

وأضاف المصدر أن "سبع سيطرات سترفع في جانب الكرخ"، مشيراً الى أنه "سيتم فتح اربعة انفاق قريبة من مجلس النواب وفتح باب شارع الزيتون الطريق المؤدي من معرض بغداد الدولي باتجاه المنطقة الخضراء".

وتابع "كذلك فتح باب عمليات بغداد- الطريق المؤدي من ساحة الاحتفالات باتجاه شارع الزيتون وفتح النفق الموازي لشارع الزيتون وفتح 5 انفاق داخل المنطقة الخضراء فضلاً عن الطريق الموازي لقصر عدنان الممتد من مطعم علي باريس المنطقة الخضراء وفتح الشوارع سيكون كمرحلة أولى من 5 فجرا الى 7 مساء (اوقات الزخم) وفتح شارع (سايدين) موازي لسريع محمد القاسم، يبدأ من الكيلاني، وينتهي بالجامعة التكنولوجية".