انت الان تتابع خبر في سوريا.. قتلى وجرحى بهجوم لـ"داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت دورية تابعة للجيش السوري اليوم السبت، إلى هجوم شنّته مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي نصبت كمينا للدورية في البادية غربي محافظة الرقة.



وذكرت قناة "الحدث" الإخبارية، أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوري وإصابة 5 آخرين. وأشارت إلى أن "إرهابيي التنظيم استغلوا حالة ضعف الرؤية على الطرق بسبب الضباب الكثيف، من أجل شن الهجوم".

وأضافت "على أثر ذلك أرسل الجيش تعزيزاته إلى موقع الهجوم وهي تقوم الآن بعملية تمشيط في المنطقة بحثا عن المهاجمين".