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ميلان يحسم موقفه بشأن بقاء الجزائري بن ناصر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443610-638087136014229323.jpg

2023-01-07 | 19:38

ميلان يحسم موقفه بشأن بقاء الجزائري بن ناصر

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أنهى نادي ميلان، حامل لقب ، اليوم السبت، مسلسلا طويلا يتعلق بمستقبل لاعب خط وسطه الجزائري إسماعيل بن ناصر.
وبعد أشهر من المفاوضات المعقدة، وسط اهتمام من بضم بن ناصر الذي كان سينتهي عقده مع ميلان في صيف 2024، استطاع النادي اللومباردي حسم الأمر لصالحه.

وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن "بن ناصر توصل لاتفاق نهائي على تجديد عقده مع ميلان، بعد مفاوضات صعبة شهدت كواليس مثيرة.


ومن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها تحسين الراتب الذي يتقاضاه بن ناصر حاليا، بحيث يصل لأكثر من 4 ملايين يورو، بعدما كان 1.5 مليون يورو.

مدة عقد بن ناصر الجديد مع ميلان ستصل لصيف 2027، مع وجود شرط جزائي في عقد اللاعب الجزائري يبلغ 50 مليون يورو، كما كان الحال في العقد الحالي.

وكان إسماعيل بن ناصر انضم لصفوف ميلان في صيف 2019 قادما من إمبولي مقابل 17.2 مليون يورو.

بن ناصر أسهم في إحراز ميلان لـ12 هدفا ما بين صناعة وتسجيل للنجم الجزائري منذ عام 2019 إلى الآن.


فضلا عن ذلك، كان لبن ناصر دورا رئيسيا في استعادة "الروسونيري" للقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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