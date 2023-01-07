شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يوزع هدايا الرئيس على الأطفال والمواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا، نظمت أمانة مركز دشنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية أبو مناع غرب، وتضمنت تخصصات متعددة منها "النساء والتوليد والأطفال والباطنة والجلدية والأسنان والعظام والرمد والأورام والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعيادة تنظيم الأسرة"، وقدمت القافلة الطبية خدماتها لنحو 873 حالة من أبناء القرية والقري المجاورة بالإضافة لاستفادة 170 مواطن من المبادرات الرئاسية الخاصة بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدي بإجمالي 1043 حالة، بالإضافة إلي قيام القافلة بصرف العلاج لجميع الحالات بالمجان.

كما زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز دشنا، والوقف، وفرشوط، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين.

وفي محافظة القاهرة، نظمت اليوم أمانتا التجمع الثالث والقطامية بالقاهرة الجديدة، بتوزيع مستلزمات الشتاء على الأهالي بالمجان، ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء.

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم التبين، أولى فاعليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية فى مواد العلوم والرياضيات والدراسات والحاسب الآلى.

وفي محافظة الجيزة، تزينت جميع كنائس المحافظة بمختلف المراكز والأقسام احتفالًا بعيد الميلاد المجيد وتحولت أمانات حزب مستقبل وطن بجميع المراكز والأقسام لخلايا نحل لتقديم التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين داخل الكنائس في مراكز "منشاة القناطر، وأطفيح، والجيزة، والصف، والسادس من أكتوبر، والهرم، وأوسيم، والبدرشين، وأبو النمرس، والحوامدية، وكرادسة، وإمبابة، والطالبية، والعمرانية، وعلى هامش تلك الزيارات التي شملت جميع كنائس المحافظة تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ابتهاجًا بعيد الميلاد المجيد وسط فرحة كبيرة من الأطفال وذويهم.

وفي محافظة السويس، زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة بكنسيتي مارى جرجس بجنيفة والعذراء بحى الأربعين، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، والتأكيد علي أن مصر بمسلميها ومسيحيها نسيج واحد وهذا يمثل سر قوة مصر ضد من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، وعلي هامش الزيارة، وزعت فرق الأمانة "هدية الرئيس" علي الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظة، احتفالاً بعيد الميلاد، وسط فرحة وبهجة وسعادة علي وجوه الأطفال.

وفي محافظة جنوب سيناء، كما زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مدن دهب، وطور سيناء، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين.

وفي محافظة البحر الأحمر، أجرى وفداً من أمانة الحزب بالمحافظة، زيارة لعدد من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقدم الوفد التهنئة لشركاء الوطن من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعموم المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنياً دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري، وعلي هامش الزيارة، وعلي هامش الزيارة، وزعت فرق الأمانة "هدية الرئيس" علي الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظة، احتفالاً بعيد الميلاد، وسط فرحة وبهجة وسعادة علي وجوه الأطفال.

وفي محافظة الشرقية، زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، والتأكيد علي أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لجميع المصريين وترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع كى تنعم مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية والعطاء وبناء الوطن، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة القليوبية، زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز ومدن قليوب والخصوص وطوخ، والعبور، كفر شكر، والقناطر الخيرية، وشبرا غرب، والخانكة، وشبين القناطر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة بورسعيد، زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس قسم بورفؤاد، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين.

وفي محافظة شمال سيناء، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية حول مميزات قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين أمانة الحزب وجهاز تنمية المشروعات، وتناولت الندوة مميزات القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، وقدم شرح وافي للقانون وأهم المميزات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي جاءت ضمن بنوده ومواده وكذلك شرح آليات توفيق الأوضاع للمشروعات المختلفة وكيفية التنفيذ، وعلى هامش الندوة تم تكريم عدد من ذوي الهمم بمدينة العريش بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "القلمون" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 110 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية وندوة تثقيفية صحية عن أهمية التغذية بقرية الخير والنماء، حيث تضمنت القافلة 5 تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية اولاد عبد الله، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والفئات الأولي بالرعاية ( باطنة 25 حاله وأسنان 13 حاله واطفال 15 حاله ونساء 23 حاله وتحاليل دم 7 حاله وسكر تراكمي 20 حاله واعتلال كلوي 20 بإجمالي 140 مواطنا في تخصصات " الباطنية – نساء وتنظيم الأسرة – اسنان – وانف واذن - أطفال، وتم تنفيذ ندوة صحية تثقيفية بعنوان أهمية الجرعات التنشيطيه للقاح كورونا.

كما وزعت أمانات الحزب بالمحافظة، هدية الرئيس على الأطفال الأقباط بكنائس المحافظة احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وزار أمناء الحزب بالمراكز الثلاثة "الخارجة – الداخلة – الفرافرة"، إيبارشية الوادي الجديد والواحات والكنائس في كل مركز مع كوادر الحزب والأمناء النوعيين وأعضاء الأمانات النوعية بالمحافظة والمركز، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط، ووزع شباب الحزب "هدية الرئيس" المتمثلة في هدايا تذكارية ولعب أطفال على الأطفال خلال قداس عيد الميلاد بالكنائس الثلاثة في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة مع تقديم التهنئة لهم بعيد الميلاد المجيد.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية كفر خزام وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وتوزيع الأدوية بالمجان ،وتمكنت القافلة من الكشف علي 350 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز ملوي، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية ابشادات وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي 450 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة المنوفية، أقامت أمانة قسم شبين الكوم، معرض الأسرة المصرية في نسخته الخامسة، لبيع مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، في قرية موفي مون، ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، وشملت المعروضات بيع السلع المصرية من ملابس وأحذية وادوات كهربائية وسجاد وادوات مكتبية وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة، وقد لاقى المعرض إقبال من المواطنين على السلع الموجوده داخل المعرض.

كما أعلنت أمانة مركز الباجور، عن دعمها ومساهمتها في رفع كفاءة الوحدة الصحية بسبك الضحاك، تمهيدا لتشغيلها 24 ساعة لخدمة قري المركز، وتأتي رفع كفاءاتها من المباني والبنية التحتية للوحدة الصحية.

كما زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة الكنائس لتقديم التهئنة للأخوة المسيحيين، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة مطروح، قدمت أمانة الحزب المحافظة، وعددا من أمانات المراكز التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تم تنظيم زيارات لعدد من الكنائس لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس" على الأطفال داخل الكنائس وخارجها، مما كان له من أثر طيب لدى الأخوة الأقباط.

وفي محافظة الإسماعيلية، زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز أبو صوير، التل الكبير، قسم ثان، فايد، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة الأقصر، زارت وفود من أمانات مراكز ومدن، إسنا وأرمنت والقرنة وطيبة والأقصر، إلي الكنائس لتقديم التهاني بعيد الميلاد داخل الكنائس وسط جو من المحبة والمودة والألفة، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجة.

وفي محافظة الغربية، وزعت أمانة العلاقات العامة بقسم أول طنطا، عدداً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين الغير قادرين، وشملت عبوة المواد غذائية "سكر، أرز، شاي، زيت، سمنه، دقيق، مكرونة، صلصة، وذلك للتخفيف عن المواطنين، ولمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

كما نظمت أمانة مركز طنطا، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات للكشف والعلاج المجانى، في قرية محلة منوف، وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 1000 حالة، وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة.

كما نظمت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، قافلة طبية موجهة لعمال شركة القاهرة لتكرير البترول للكشف عن الإعتلال الكلوي، وأمراض الكبد وقياس أمراض السكري والضغط، بالإشتراك مع معمل تحاليل طبية، وتم إجراء التحاليل لعدد كبير من عمال اليومية وعمال الشركه بمصر للبترول.

كما زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز قطور، وطنطا، والسنطة، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجة.

وفي محافظة الفيوم، زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز سنورس، طامية، الفيوم، الشواشنه، بندر الفيوم، إطسا، الفيوم، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، القافلة الطبية المجانية، رقم الـ22 من قوافل علاج مرضي الكبد وأورام الكبد الدهني، في قرية البصارطه، وعمل الكشوفات والتحاليل والإشاعات بالمجان.

كما زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مركزي كفر سعد، دمياط الجديدة، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة كفر الشيخ، شاركت أمانات الحزب بالمحافظة، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد وقدمت الهدايا ولعب الأطفال لرواد الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد، وشهدت 22 كنيسة بمدن المحافظة، قداس عيد الميلاد المجيد، وقام بصلاة القداس لعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الرئيسية، وقدمت أمانة الحزب التهنئة للأخوة الأقباط فى عيدهم مؤكدين أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق يشرف به جميع أبناء الوطن.

وفي محافظة الدقهلية، قام وفود أمانات الحزب بالمحافظة، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وقدم فرق شباب الحزب في المحافظة، "هدية الرئيس"، ولعب الأطفال بمناسبة عيد الميلاد، لتسود حالة من الفرحة والسعادة بين الأطفال، وكان في استقبال الوفد من قيادات الحزب وأمانات الإعلام والشباب والعلاقات العامة والعمل الجماهيري بالحزب، قيادات الكنسية الذين رحبوا بهم وشاركوهم الاحتفالات في أجواء من الترابط الوطني والمحبة.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانتا الصحة والعمل الجماهيري بمركز الواسطي، قافلة طبية مجانية، في قرية "قمن العروس"، وقعت الكشف الطبي على 700 مواطن، مع توفير العلاج بالمجان، وأجريت القافلة في عدة تخصصات وهي الجراحة العامة، الباطنة، الجلدية، النسا والولادة، مسالك بولية، الأطفال، كما شملت القافلة ندوة تثقيفية صحية عن الصحة الإنجابية للسيدات، وتوجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبى عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للاطفال والسيدات وكبار السن، كما تضمنت القافلة صرف العلاج وإجراء التحاليل بالمجان، وذلك وسط حضور و إقبال كبير من المواطنين بالقرية والقرى المجاورة لها.

كما نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز ببا، قافلة طبية مجانية، في قرية "صفط راشين" بمركز ببا، وقعت الكشف الطبي على 1200 مواطن، مع توفير العلاج بالمجان، وأجريت القافلة في عدة تخصصات وهي الجراحة العامة، الباطنة، الجلدية، النسا والولادة، مسالك بولية، الأطفال، كما شملت القافلة ندوة تثقيفية صحية عن الصحة الإنجابية للسيدات، وتوجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة خلال خضوعهم للكشف الطبى عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للاطفال والسيدات وكبار السن.

كما شاركت أمانات المراكز، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالحضور في قداس عيد الميلاد المجيد، بمطرانيتي بني سويف وببا ومختلف كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للقيادات الكنسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما زار وفودًا من امانات المراكز بالحزب يتقدمهم السادة النواب كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للقيادات الكنسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، وعلى هامش تلك الزيارات التي شملت جميع كنائس المحافظة تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ابتهاجًا بعيد الميلاد المجيد.

وفي محافظة البحيرة،

زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز أبو المطامير، وشبراخيت، وبندر ومركز كفر الدوار، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة أسيوط،

زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مراكز ومدينة أسيوط، البدارى، وصدفا، ومنفلوط، وساحل سليم، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة الإسكندرية،

زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مينا البصل، الجمرك أول، المنتزه ثالث، كرموز، سيدي جابر، اللبان، الرمل ثان، باب شرق، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وعلي هامش الزيارة، تم توزيع "هدية الرئيس"، علي الأطفال والمواطنين لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم.

وفي محافظة أسوان،

زارت وفود من أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من الكنائس، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشكلت الوفود فى مقدمتها أمين الحزب فى المحافظة وعدد من أعضاء هيئة مكتب لكل أمانة على حدة، وبدأت الزيارة كنائس مركز دراو، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.