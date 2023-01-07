شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر باجتماع تحالف الأحزاب: ألف سلام وتحية لأبناء الشرطة بمناسبة عيدهم 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التحية لأبناء الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام، قائلا:" ألف سلام وتحية لأبناء الشرطة المصرية".

النائب محمد تيسير مطر يقترح زيارة تحالف الأحزاب أقسام الشرطة لتقديم التهاني بعيد الشرطة

واقترح النائب محمد تيسير مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب السياسية المصرية المنعقد الآن بمقره حزب إرادة جيل ، دعوة بعض رجال الشرطة لتكريمهم من قبل التحالف، وكذلك قيام أمانات أحزاب التحالف التي تصل ل42 حزبا سياسيا في المحافظات بزيارة أقسام الشرطة وتقديم التهاني لرجال الشرطة والقيادات الموجودة بالاقسام، مشيرا إلى أن هذه ستكون لفته طيبة من التحالف.

ويواصل تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعاته لمناقشة محاور الحوار الوطني التي تتضمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.