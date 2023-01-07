شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع تحالف الأحزاب.. وتيسير مطر يدعو لتكريم رموز رجال الشرطة وأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمشاركة 42 حزبا سياسيا، بمقر حزب إرادة جيل، ويناقش في أول اجتماع للتحالف في العام الجديد، عدد من الموضوعات والملفات، وجه النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الاحزاب السياسية المصرية، رسالة محبة وشكر وتهاني للشرطة المصرية ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

وقال مطر إن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم من أجل أن يشعر الناس بالأمن والأمان، مؤكدا دعمه ودعم التحالف للشرطة.

وأشار أمين عام التحالف إلى دور الشرطة وقطاعاتها، لأنهم يضحون من أجل أن نعيش ولا تقوم حياة أو اقتصاد دون أمن وأمان.

وتابع مطر:"نفتكر الأيام السودة لما كانت الناس بتحمي بيوتها وكنا خايفين في عز الظهر عشان مفيش أمن، لذلك لابد أن نعترف بما تقوم به الشرطة ونرد الجميل ونحتفل بهم، ونعلم أولادنا معنى عيد الشرطة وما قدمه رجال الشرطة".

واقترح تيسير مطر بشأن احتفال التحالف، تكريم رموز من رجال الشرطة، ومن أبناء الشهداء.