شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرئيس السيسي بعث برسائل طمأنة لكل المصريين حول الأوضاع الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة دينا إسماعيل، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته خلال تقديمه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الرئيس السيسى بعث برسائل طمأنة لكل المصريين حول الأوضاع الراهنة.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها، إن الرئيس السيسي كان حاسماً وواضحاً خلال حديثه عن ملف قناة السويس وهو ما يؤكد أن كل ما اثير من أشاعات وأكاذيب عن قناة السويس لا أساس له على أرض الواقع، مضيفة أن جميع المصريين يثقون ثقة تامة فى الرئيس السيسي، وأن أكبر دليل على ذلك وقوفهم صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن حديث الرئيس السيسي عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وعن الأوضاع داخل مصر، طمأن الشعب المصرى على أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تكفل نجاحها فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه سنوياً على مشاركة الأخوة الأقباط فى هذه المناسبة العظيمة التى أصبح يحتفل بها كل المصريين.