شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات ورشة التعليم الجامعى والتكنولوجى بالتنسيقية.. تحديث المناهج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت ورشة العمل التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول التعليم الجامعي والتكنولوجي، بالإهتمام بزيادة السياحة التعليمية عن طريق التواصل مع السفارات وإقامة معارض تعليمية لعرض إمكانيات مصر التعليمية والترويج للتعليم في مصر، وتحديث طرق ومناهج التدريس مع وجود رقابة لمراجعة المناهج العلمية التي تدرس للطلاب.

وشددت التوصيات على النظر في قانون المجلس الأعلى للجامعات وإعادة النظر في لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس مع زيادة رواتبهم بما يواكب الاحتياجات، والاهتمام بتوفير بيئة آمنة داخل الجامعات من خلال تفعيل وحدات مكافحة العنف والتميز والتنمر واستحداث مراكز نفسية لتقديم دعم نفسى للطلاب، وإعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية بالجامعات مع الاهتمام بدور الفنون والثقافة والرياضة لاستثمار طاقات الشباب، وتوجيه طلاب الجامعات بعمل مشروعات تخرج وفق الخطة القومية للدولة وتطبيق التربية البحثية في المراحل التعليمية الأساسية.

وتضمنت التوصيات زيادة ميزانية البحث العلمى وزيادة الحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على النشر العلمى الدولى والإشراف على الرسائل العلمية، والاهتمام بتطوير مهارات الطلاب في كافة المجالات من خلال الدورات التدريبية واشراكهم في المشروعات القومية وإنشاء مجلس أعلي للتعليم وربطة بهيئة الاستثمار، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والترويج الإعلامي له لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بهذا النوع من التخصصات، بالإضافة الي الاهتمام بتوفير بيئة أمنه داخل الجامعات من خلال تفعيل وحدات مكافحة العنف والتمييز والتنمر واستحداث مراكز نفسية لتقديم دعم نفسي للطلاب مع زيادة الاهتمام بالسياحة التعليمية عن طريق التواصل مع السفارات وإقامة معارض تعليمية لعرض امكانيات مصر التعليمية، والترويج للتعليم في مصر وإنشاء منصة إلكترونية تجمع كل مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب للاستفادة بها فيما بعد.



