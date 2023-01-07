الخطوط الكويتية ترد على مزاعم "شنيعة"

وردت شركة الخطوط الكويتية على الادعاءات المتعلقة بالفحص الخاص للمتقدمين لوظائف مضيفي الطيران لديها. وشددت، في بيان رسمي لها، على أنها "ترفض تماما المساس في كرامة أو إهانة أي شخص".
وأكدت على أن "الادعاءات الشنيعة من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية، وما يتم توجيهه من اتهام تجاه الشركة ليس في محله".
وأشارت إلى أنها "تقوم حاليا بالتحقيق في الادعاءات من قبل جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص".
كما بينت أنها "تعاقدت منذ عام 2017 مع جهة متخصصة في تعيين الطاقم الطائر"، مشيرة إلى أنها نفذت ما يفوق 90% من تعيينات طاقم الضيافة لشركات الطيران الأخرى في المنطقة.
ولفتت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى أنها "تمتلك خبرة 68 عاما من العمل في مجال الطيران، وعلى درجة عالية من الاحترافية في التعامل مع إجراءات التعيين من مختلف دول العالم".
وفي وقت سابق، زعمت مجموعة من النساء اللاتي تقدمن لوظيفة مضيفة طيران مع الخطوط الجوية الكويتية بأنهن أجبرن على التجرد من ملابسهن الداخلية وعوملن مثل "الكلاب" خلال "مقابلة كانت كالكابوس".
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